Șofer surprins de radar în timp ce conducea cu 178 km/h pe un drum național. Ce pedeapsă a primit Un barbat de 43 de ani a fost prins miercuri dimineața in timp ce conducea pe DN79, in județul Arad, cu o viteza de 178 km/h. Potrivit IPJ Arad, polițiștii rutieri au depistat miercuri dimineața un barbat de 43 de ani, din localitatea Apateu, care conducea un autoturism pe DN 79, in afara localitații Șimand, […] Articolul Șofer surprins de radar in timp ce conducea cu 178 km/h pe un drum național. Ce pedeapsa a primit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

