Șofer surprins de radar în timp ce circula cu aproape 140 de km/h în localitate Un sofer a fost prins de politisti circuland cu viteza de 138 kilometri pe ora intr-un cartier din municipiul Arad, cu 88 kilometri pe ora peste viteza legala admisa in acel loc. Barbatul are 35 de ani si este din judetul Ilfov, fiind oprit in cartierul Vlaicu. „Viteza inregistrata de aparatul radar a fost de […] Articolul Șofer surprins de radar in timp ce circula cu aproape 140 de km/h in localitate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

