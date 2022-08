Șofer vitezoman, lasat fara permis dupa ce a condus cu 243 km/ora, pe A1, unde limita de viteza este de 130 de km/ora. Barbatul a fugit de poliție, fiind prins dupa 16 kilometri. In mașina avea doi copii, neasigurați. Polițiștii au prins, duminica, un șofer in varsta de 35 de ani, din localitatea Dobarca, județul […] Articolul Șofer surprins circuland cu viteza de 243 km/ora, pe autostrada, cu doi copii in mașina. Barbatul a fugit de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .