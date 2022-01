Șofer STB: Nu am vrut să intrăm în grevă, dar ne-au forțat Un șofer STB care face parte dintr-un sindicat mai mic, diferit de Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti care a declanșat greva spontana de joi, a declarat sub protecția anonimatului ca cei mai mulți dintre șoferi nu au fost de acord sa opreasca complet lucrul, dar ar fi fost forțați, la presiunea celui mare mare dintre sindicate. ”Noi nu am vrut sa intram in greva, voiam sa mergem la lucru eventual cu o banderola neagra pe maneca, sa continuam negocierile cu conducerea companiei pana ajungeam la o soluție. Dar cand am ajuns la depou ne-au forțat practic cei din sindicatul mare sa nu ieșim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

