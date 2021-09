Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR a fost jefuit pe o autostrada din Italia in timp ce se odihnea si a ramas fara marfa in valoare de 40.000 de euro, informeaza Stiridiaspora.ro . Totul s-a petrecut pe autostrada A14 (zona de servicii Alento Ovest, la ora 02.30 dimineața) si victima a fost un șofer roman de TIR…

- Un sofer a lovit un copil care mergea cu bicicleta si a fugit de la fata locului. Accidentul s-a produs miercuri in orasul Falesti. In urma impactului, minorul de 13 ani a fost transportat la Spitalul Raional cu diverse traumatisme.

- Un sofer roman de camion a avariat luni seara 6 vehicule intr-o parcare de pe marginea autostrazii A6, langa Bad Rappenau, in Germania. El a ranit 6 oameni, a amenintat un camionagiu cu furculita si s-a opus politistilor pe care i-a agresat verbal si i-a scuipat.

- Un șofer roman de TIR a facut prapad intr-o parcare de camioane din Germania, distrugand 6 mașini, ranind șase oameni și atacand un coleg cu furculița. A fost luat cu catușe la maini de langa camion, scrie publicația regionala online Sinsheim Lokal . Luni seara, un camionagiu roman a avariat 6 vehicule…

- In acest weekend, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina alaturi de SMURD pentru preluarea unei persoane dintr-o zona greu accesibila. Ajunși la fața locului, salvamontistii au constatat impreuna cu echipa medicala ca persoana suferise de fapt un accident mult mai grav. Din…

- Scene de groaza pentru oamenii aflați in trafic in momentul teribilului impact. Un șofer roman de TIR a provocat un accident dezastruos in care au fost implicate patru mașini mici și doua campioane. Din nefericire, tragedia s-a soldat cu moartea unei femei și opt persoane ranite.

- Joi dimineata, pe o autostrada din Germania, o cisterna de 40 de tone, plina cu substanta coroziva si inflamabila, a ramas fara un ax de pe puntea spate. Vehiculul era condus de un sofer roman in varsta de 46 de ani, care a reusit sa opreasca dupa numai cativa metri.

- Un șofer roman a patit-o rau de tot. Cisternei pe care o conducea pe un drum din Germania i s-a desprins axul din spate. Incidentul s-a produs joi, 24 iunie, pe B252, la ieșirea spre Warburg-Germete. Cisterna care transporta o substanța periculoasa a pierdut puntea din spate și din ea s-a scurs un lichid…