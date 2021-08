Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite sambata dupa amiaza intr-un accident rutier in judetul Constanta, dupa ce doua masini s-au ciocnit. Politistii au stabilit ca soferul unui autoturism consumase bauturi alcoolice.

- Un șofer din Alba Iulia a fost implicat intr-un accident rutier petrecut sambata pe DN67 Tg.Jiu – Ramnicu Valcea, pe raza comunei Scoarța, județul Gorj. A intrat in depașire și a intrat in coliziune cu alt autoturism, intr-o triplare. Trei pasageri din mașina condusa de tanarul din Alba au fost raniți.…

- Eveniment, Video Grav accident rutier la Draganești Vlașca/ Cinci persoane au murit, alte trei au fost ranite iulie 5, 2021 06:54 Cinci persoane au murit, iar alte alte trei au fost ranite, in urma grav accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe DN6, raza localitații Draganești…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 14:40, intre localitațile Bogata de Sus și Bogata de Jos. In urma acestuia, mai multe persoane dintr-un microbuz au avut nevoie de consult medical, iar 4 au fost transportate la spital.„Un echipaj SMURD și unul SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident…

- Eveniment Doua persoane ranite intr-un accident pe DJ504, la Orbeasca de Jos iunie 12, 2021 20:58 Doua persoane au ajuns la spital, sambata seara, in urma unui accident rutier produs pe DJ504, pe raza localitații Orbeasca de Jos. Din primele date, șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului…

- Un accident rutier s-a petrecut joi dupa-amiaza pe Calea Moților din Alba Iulia, spre Micești. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate trei mașini, iar doua persoane ar fi ranite. Traficul rutier este ingreunat. Citește ACCIDENT la Alba Iulia. Doua persoane ranite dupa ce trei mașini s-au lovit pe Calea…

- Imagini accident grav in Maramures. Doua persoane ranite in urma impactului.video+foto Azi 08 iunie, ora 05.37, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.N. 1 C in localitatea Lapușel s-a produs un accident rutier cu victime. La fața locului, polițiștii au constatat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 25 Galati – Tecuci, in zona localitatii Liesti, judetul Galati, s-a produs un accident in care au fost implicate doua autoturisme, soldat cu ranirea a patru persoane. Traficul este oprit temporar pe ambele sensuri, estimandu-se…