Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, a fost liberat condiționat din Penitenciarul Baia Mare cu 2 ani și jumatate mai devreme pentru ca, printre altele, a lucrat si intretinut spațiile verzi, a maturat aleile si curtea inchisorii.Citește și: Traian Basescu a ințeles…

- Sambata, 22 februarie, de la ora 22:30, la Antena 1, in primul episod al celui de-al doilea sezon al serialului de comedie Mangalița, telespectatorii vor descoperi un nou oraș Mangalița, mai frumos și mai curat. Sub sloganul “Mangalița, orașul viitorului”, localitatea se dorește a fi singura din lume…

- Atacul cu maceta in care au fost ranite trei persoane duminica in sudul Londrei este de natura islamista, iar autorul sau, ucis de politie, avea atasat de corp un dispozitiv fals, a anuntat politia britanica, potrivit Agerpres. Atacatorul fusese eliberat recent din inchisoare, unde a fost inchis tot…

- Un botosanean de 32 de ani a murit intr un accident cumplit in Belgia, informeaza antena3.ro. Accidentul a avut loc pe autostrada E17 din comuna De Pinte, intre doua camioane. Atat botosaneanul, cat si un alt barbat, au murit pe loc.Barbatul de 32 de ani terminase de reparat o pana, a urcat in cabina…

- ■ tinarul de 24 de ani a fost arestat din noiembrie pentru inselaciune si operatiuni financiare frauduloase ■ el oferea, on-line, job-uri part- time si le cerea doritorilor deschiderea unui cont bancar ■ acolo primea banii din tepe pe care-i recupera de la titularii conturilor, la cerere ■ Un tinar…

- Miercuri de dimineata un camion a luat foc pe E25, in directia Liege. Incendiul a izbucnit in cabina camionului cu prelata si s-a intins aproape imediat la semiremorca. Un barbat care a fost din fericire in apropiere a reusit sa ajunga la timp la cabina si l-a ajutat pe sofer, care era intoxicat cu…

- CEDO a decis, marți, ca statul roman sa plateasca 3.000 de euro lui Dragoș Ciupercescu pentru condiții improprii de detenție. Acesta este primul roman care a fost condamnat pentru terorism, dupa ce a ranit cinci elevi de la Liceul „Jean Monnet” folosind o grenada. „Cazul viza plangeri privind condițiile…

- Un conducator auto care a calatorit pe drumul european dintre Roman si Iasi avertizeaza ca pericolele sunt la tot pasul și se circula infernal. “Daca nu aveti treaba urgent si numaidecat, stati acasa! E85 e foarte aglomerat, se circula in coloana pe o singura banda, masinile de dezapezire sunt rare…