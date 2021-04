Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Ursuț, in varsta de 48 de ani, este un sofer roman de TIR care lucreaza in orașul Adda, din Italia. Acesta a primit titlul de cetațean de onoare dupa ce a salvat de la moarte doi copii, la diferenta de zece ani, in același loc.Totul a inceput in anul 2010, atunci cand Sorin, aflat in timpul sau…

- Sorin Ursuț a primit titlul de cetațean de onoare al localitații italiene unde traiește de 20 ani și a devenit un erou al comunitații, dupa ce a salvat de la moarte doi copii, din apele aceluiași rau, scrie Rotalianul , care preia postarea primariei din Cornate d’Adda. Șofer de TIR, romanul in varsta…

- Mihai Budeanu a povestit recent tot calvarul prin care a trecut din cauza coronavirusului, care l-a adus in pragul morții. Salvarea a fost tratamentul prescris tocmai din America de reputatul medic Ion Alexie. Acum artistul si-a facut si vaccinul, de teama sa nu se reinfecteze cu temutul virus. „Medicul…

- Tragedie in Italia, pe drumul european E45, intre Ravenna și Cesena, dupa ce un tanar in varsta de 24 de ani, s-a stins din viața in urma unui cumplit accident rutier. Aflat la volanul unui Volkswagen Golf, tanarul a pierdut controlul autoturismului, intrand pe contrasens și izbindu-se violent de un…

- Tatal celebrei cantarețe Lady Gaga incearca sa-și sprijine moral fiica dupa ce doi dintre buldogii ei francezi, Koji și Gustavo, au fost furați in urma unui atac armat. Ingrijitorul care plimba cațeii miercuri seara a fost impușcat și dus, ulterior, la spital. Tatal lui Lady Gaga a vorbit despre furtul…

- Politistii si vamesii au descoperit 7.100 de tigarete, de provenienta duty-free, ascunse in pneurile unui autoturism condus de un cetatean roman, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Galati. Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati rutier…

- In palmaresul de antrenor al lui Octavian Bellu stau peste 300 de medalii, dintre care 16 de aur la obtinute la Jocurile Olimpice.Astazi este ziua de nastere a celebrului antrenor roman de gimnastica Octavian Bellu, reputatul tehnician implinind 70 de ani.De a lungul prodigioasei sale cariere, incununata…

- Un jandarm montan din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Bistrita-Nasaud a primit marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii inspectoratului din anul 2020, Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru implicarea sa in salvarea a noua copii, in timpul inundatiilor…