- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a afirmat ca una dintre cele mai importante decizii si asteptate in acelasi timp, care face parte din pachetul de masuri privind Sprijin pentru Romania, este cea privind acordarea de granturi pentru capital de lucru, pentru patru domenii…

- Un roman de 46 de ani a fost arestat la finalul lunii aprilie in Alicante, sub acuzația ca s-a prefacut a fi agent al poliției spaniole și a furat economiile unei refugiate din Ucraina, informeaza ziarul spaniol El Periodic, citat de Digi24. Intr-un amestec de engleza și spaniola, barbatul i-a spus…

- Speranta de viata a romanilor a ajuns la putin peste 74 de ani, a doua cea mai mica din UE, dupa cea din Bulgaria, de 73,6 ani, arata datele de la Eurostat. In medie, barbatii romani traiesc pana la varsta de 70,4 ani, iar femeile pana la varsta de 78,3 ani, informeaza Ziarul Financiar. In 2019, speranta…

- Deși cauza nu a fost inca determinata, anchetatorii studiaza un adenovirus dintr-o familie de virusuri care provoaca o serie de boli, inclusiv raceala comuna. Cele mai multe dintre cele 190 de cazuri au fost detectate in Marea Britanie, Spania, Israel, SUA, Danemarca, Irlanda, Țarile de Jos, Italia,…

- Originar din comuna argeseana Leresti si stabilit in Spania de la 9 ani, tanarul Mihai Gane este unul dintre cei mai bine vanduti autori de poezie romani. In aceasta primavara, Mihai a lansat un nou volum, ce s-a situat din prima saptamana pe primul loc in topul vanzarilor din Spania. Cu toate acestea,…

- Politistii din Simleu Silvaniei au desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie si a consecintelor acestora, determinate de nerespectarea regimului legal de viteza, a regulilor privind depasirea, conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau ignorarea…

- Pe modelul țarilor din Occident, Romania ar putea avea saptamana de lucru mai scurta, de patru zile. Inițiativa, susținuta de parlamentari PNL și USR, este deja in vigoare in țari ca Spania și Belgia. Proiectul propune patru zile de lucru pe saptamana, cu zece ore de program fața de opt ore cate exista…