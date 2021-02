Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman din Bihor a fost omorat in propria mașina, la Londra, de catre un client. Romanul in varsta de 37 de ani urma sa se casatoreasca anul acesta. Poliția londoneza il vaneaza pe ucigașul romanului Gabriel Bringye, care a fost gasit injunghiat in mașina sa, in fața școlii din Tottenham, declanșand…

- Politia londoneza a lansat o ancheta pentru crima dupa ce un sofer roman de taxi a fost injunghiat mortal de unul dintre pasagerii sai in nordul Londrei, a relatat joi publicatia Daily Mail, arata Agerpres. Corpul lui Gabriel Bringye (37 de ani), un sofer care intentiona sa se casatoreasca…

- Un roman, șofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei. Autorul este, cel mai probabil, clientul care il solicitase pentru o cursa printr-o aplicație mobila, care este cautat acum de poliție.

- Un taximetrist roman din Bihor a fost omorat in propria mașina, la Londra, de catre un client Bolt. Romanul in varsta de 37 de ani urma sa se casatoreasca anul acesta. Poliția londoneza il vaneaza pe ucigașul romanului Gabriel Bringye, care a fost gasit injunghiat in mașina sa, in fața școlii din Tottenham,…

- Un sofer de taxi din Oradea, care lucra in Londra, a fost ucis de un client. Cazul este investigat in prezent de politistii britanici. Victima se numeste Gabriel Bringye, in varsta de 37 de ani. Acesta a fost gasit de paramedici in stare grava, cu un traumatism prin injunghiere, in fata unei scoli din…

- Un sofer roman de taxi a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei, criminalul care solicitase masina printr-o aplicatie mobila fiind cautat in prezent de politistii Scotland Yard.

- Școlile primare din Londra vor ramane inchise pentru urmatoarele doua saptamani din cauza situației epidemiologice care s-a agravat din cauza noii tulpini de coronavirus. Guvernul britanic a decis inchiderea scolilor primare din Londra, conform Reuters. Zilele trecute ministrul Educației britanic a…