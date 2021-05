Şofer român de camion, mort în Italia. Accidentul s-a produs pe o autostradă aglomerată O noua tragedie s-a produs ieri dimineața in Italia. Un accident infiorator a avut loc pe o autostrada extrem de aglomerata, iar un șofer roman de camion și-a pierdut viața la doar 41 de ani. Imediat dupa incidentul neplacut, circulația a fost oprita timp de trei ore și jumatate. Locația era cunoscuta pentru aglomerația care se creeaza, dar și pentru numarul mare de accidente care au loc in acea zona. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

