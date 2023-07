Un tribunal local ungar a dispus luni retinerea unui sofer roman care a incercat sa treaca ilegal un grup de 24 de migranti dinspre Ungaria catre Slovenia, ascuzandu-i in camionul sau "in conditii inumane", a anuntat luni o purtatoare de cuvant a Procuraturii din judetul ungar Zala, relateaza agentia MTI.

Soferul, in varsta de 39 de ani, a ascuns grupul de migranti proveniti din Bangladesh si Sri Lanka in spatii mici in interiorul vehiculului. Acestia au fost descoperiti in urma unei verificari efectuate joi de politistii ungari intr-o parcare pe autostrada M70 in apropierea granitei cu Slovenia.