Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut de politisti, fiind suspectat de comiterea a patru infractiuni la regimul rutier. Potrivit IPJ Ilfov, la data de 5 mai a.c., politistii Postului de Politie Petrachioaia au retinut pentru 24 de ore un barbat, in varsta de 34 de ani, cercetat in cadrul unui dosar de urmarire penala,…

- Un cetatean roman este cercetat in stare de arestat preventiv pentru trafic de migranti. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au depistat un cetatean roman care transporta, intr un microbuz, doisprezece cetateni straini, care au trecut ilegal frontiera din Bulgaria.…

- Un iesean care facea curse Uber a fost prins la volan aseara fara a avea permis de conducere. Barbatul in varsta de aproximativ 30 de ani a fost tras pe dreapta de un echipaj de politie de la Sectia 1 Dacia din municipiul Iasi. Conducatorul auto le-a spus politistilor ca facea Uber. Acesta a fost condus…

- Marti, 19 aprilie, in jurul orelor 11.30, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat, in varsta de 53 de ani, care a condus o autoutilitara pe DN 3C, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.De asemenea, la aceeasi data, in jurul orelor 20.45,…

- Conducere fara permis In cursul zilei de 31 martie 2022, politistii Biroului Rutier Tulcea au identificat in trafic un tanar in varsta de 23 de ani, din municipiul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 222 relatia Tulcea Agighiol , fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Un tanar din comuna Ulma a fost condamnat de Judecatoria Radauți la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare, intr-un dosar privind comiterea infracțiunilor de conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. Pedeapsa aparent mare a fost stabilita in condițiile in care inculpatul, Tanasi ...

- La data de 9 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Suceava, au prins, in flagrant delict, o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Astfel, la data de 9 februarie a.c., a fost depistat, in municipiul Falticeni,…

- A pus in pericol siguranța in trafic: Tanar de 27 de ani, prins la volanul unui autoturism, fara permis de conducere A pus in pericol siguranța in trafic: Tanar de 27 de ani, prins la volanul unui autoturism, fara permis de conducere Polițiștii din Noșlac au depistat in trafic un tanar, de 27 de ani,…