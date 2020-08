Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani, din județul Alba, a fost arestat preventiv, in baza unui mandat european emis de autoritațile din Austria pentru un furt de peste 3 milioane de euro. Barbatul este acuzat ca face parte dintr-o grupare care, la sfarșitul anului 2019, intr-o singura noapte, a furat dintr-un depozit…

- 25 de oameni filmați aproape morți in camionul unui șofer roman. Liviu i-a lasat fara oxigen, in semiremorca frigorifica, in drum spre Anglia. Un șofer roman de TIR risca sa stea mulți ani in inchisoare, in Olanda, dupa ce in camionul lui frigorific au fost gasiți 25 de oameni aproape morți. Cei 25,…

- 25 de oameni filmați aproape morți in camionul unui șofer roman. Liviu i-a lasat fara oxigen, in semiremorca frigorifica, in drum spre Anglia. The post 25 de oameni filmați aproape morți in camionul unui șofer roman. Acesta i-a lasat fara oxigen, in semiremorca frigorifica appeared first on Renasterea…

- Site-ul englez „MediaPowerMonitor” i-a acordat zilele trecute titlul „IDIOTUL SAPTAMINII” („Idiot of the Week”) europarlamentarului roman RARES BOGDAN de la PNL. Publicatia engleza citeaza un articol din „Libertatea” despre recenta isprava a liderului PNL, cind, in plina pandemie Coronavirus, a organizat…

- Site-ul englez „MediaPowerMonitor” i-a acordat zilele trecute titlul „IDIOTUL SAPTAMINII” („Idiot of the Week”) europarlamentarului roman RARES BOGDAN de la PNL. Publicatia engleza citeaza un articol din „Libertatea” despre recenta isprava a liderului PNL, cind, in plina pandemie Coronavirus, a organizat…

- Autoritațile vamale din Franța au descoperit 65 de kilograme de canabis ascunse in sicrie, transportate cu documente ilegale. Vehiculul a fost descoperit și verificat miercuri pe autostrada A36, in apropiere de orașul Doubs, relateaza publicația franceza Le Figaro. Cele patru sicrie transportate nu…

- Matematicianul Adrian Constantin, de la Universitatea din Viena, a caștigat Premiul Wittgenstein, care este cel mai valoros premiu stiintific acordat in Austria. Premiul Wittgenstein este considerat Nobelul Austriei: in juriu fiind prezenti doi laureati Nobel.Citește și: Rareș Bogdan: Jigodia…

- Un criminal roman a speriat Vestul. Anchetatorii germani l-au condamnat pentru uciderea a doua tinere in Germania si Austria, dar cred ca au de-a face de fapt cu un ucigas in serie. Barbatul, fost sofer de tir, a fost prins dupa o greseala comisa de doua ori.