Șofer român adormit cu capul pe volan, cu piciorul pe frână și mâna pe schimbătorul băgat în marșarier, în mașina din care livra colete, în Germania Ofițerii de la postul de poliție Worth an der Donau, o micuța localitate de langa Regensburg, au descoperit sambata seara pe marginea unei șosele o mașina pornita și un barbat era in ea, cu capul cazut pe volan. Era vorba despre un șofer roman, scrie site-ul televiziunii regionale TVAktuell.Patrula de poliție a oprit langa mașina Mazda, in jurul orei 22:10, pe șoseaua de legatura spre Giffa. La volan un tanar roman in varsta de 23 de ani, care dormea ​​liniștit, cu piciorul pe frana și mana pe maneta schimbatorului de viteze.Treapta de marșarier era cuplata.Dupa ce in vehicul au fost gasite nenumarate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

