Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost retinut de politistii din Olt care au pornit in urmarirea lui dupa ce nu a oprit la semnal, oamenii legii constatand dupa ce au reusit sa il prinda ca era baut si avea si permisul suspendat, potrivit news.ro. Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Olt, duminica, politisti…

- Politistii clujeni au retinut, in cursul nopaii trecute, pentru 24 de ore un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Camarasu. Acesta este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, conducerea unui vehicul fara permis de…

- Dosare penale la regimul rutier intocmite de polițiști La data de 29 noiembrie a.c., ora 01.35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Focșani au depistat un barbat de 48 ani, din municipiul Iași, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din Babadag, a fost depistat in timp ce conducea un autoturiam pe strada Babadag, avand dreptul de a conduce suspendat. Politistii au intocmit dosar de cercetare penala.La data de 23 noiembrie a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea…

- Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Câmpia Turzii efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fata de un barbat de 54 de ani, din Câmpia…

- Un barbat din Bistrita-Nasud care a provocat un accident la Alba Iulia a fost reținut de polițiști, dupa ce aceștia au descoperit ca era mort de beat si avea și permisul suspendat, scrie ziarulunirea . Politistii de la Rutiera au retinut duminica, pentru de 24 de ore, un barbat, de 48 de ani, din judetul…

- Un barbat din județul Bistrița-Nasaud a fost reținut de polițiști dupa ce a condus un autoturism avand permis de conducere suspendat și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Seara trecuta, acesta a provocat și un accident soldat cu pagube materiale. La data 08 noiembrie 2020, polițiștii rutieri…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au retinut un barbat de 29 de ani, din Baleni, banuit de savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice si parasirea locului accidentului.