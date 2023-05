Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit duminica seara la un accident rutier produs pe D.N. 1C, in localitatea Lapușel. Deplasați la fața locului, din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 47 de ani, din Lapușel, care se deplasa in calitate de pieton,…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 92 de ani. Acesta a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți. Un roman in varsta de 92 de ani a murit pe centura M0 din jurul Budapestei.…

- Un șofer STB care conducea un autobuz pe linia 335, in București, a accidentat mortal un pieton duminica dimineața. A continuat sa mearga pe traseu kilometri intregi pana sa fie oprit de polițiști.

- Actrița Monica Odagiu, implicata duminica intr-un accident de circulație soldat cu moartea unui pieton de 35 de ani, in apropiere de sediul DNA, a declarat ca victima s-a aruncat in fața mașinii, informeaza Antena 3.„S-a aruncat in fața mașinii. A așteptat pana in momentul in care sa nu mai am ce…

- Un curier pe bicicleta, in varsta de 26 de ani, a lovit, vineri seara, in plin, o fetita de doi ani, pe o strada pietonala din centrul orasului Timisoara si a fugit. El a fost prins, fiind retinut. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe strada Emanoil Ungureanu din centrul Timisoarei. Fetita de doi…

- Incident grav, vineri seara la Timișoara. In jurul orei 19:00, un tanar de 26 de ani a condus o bicicleta pe strada pietonala Emanoil Ungureanu din Timișoara iar la un moment dat a surprins și accidentat o minora de doi ani. Individul a parasit locul accidentului fara incuviințarea poliției. In urma…

- Conducatori auto depistați sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive La data de 21 februarie a.c., ora 15.45, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați de cadre medicale cu privire la faptul ca o persoana, in varsta de 64 de ani, s-a prezentat la spital in…

- Astazi, 21 februarie a.c., polițiștii din Municipiul Targoviște au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut pe Aleea Sinaia din Targoviște. La fața locului, polițiștii au descoperi un barbat in varsta de 74 de ani care a fost acroșat de un autoturism in timp ce se deplasa…