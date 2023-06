Șofer rănit după ce a pierdut controlul mașinii pe autostradă și s-a izbit de un TIR Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe autostrada A1, in apropiere de Arad. Un șofer a fost ranit dupa ce s-a izbit cu mașina de un autocamion. „In ziua de 9 iunie, in jurul orei 13:45, pe autostrada A1, km. 531, calea 1, a avut loc un eveniment rutier. Din cercetari, a reieșit ca un […] Articolul Șofer ranit dupa ce a pierdut controlul mașinii pe autostrada și s-a izbit de un TIR a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din Beclean au intervenit duminica la un accident rutier, produs in localitatea Uriu din județul Bistrița-Nasasud. Din primele verificari efectuate, un barbat, de 38 de ani, din Gherla, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 17, pe direcția de mers spre Dej, a pierdut…

- O tanara de 18 ani a pierdut controlul volanului mașinii pe care o conducea, provocand un accident rutier, in comuna Bucium O tanara de 18 ani a pierdut controlul volanului mașinii pe care o conducea, provocand un accident rutier, in comuna Bucium Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 25/26 mai 2023, in…

- Un accident, in care a fost implicata o autoutilitara și un autotren, a avut loc, luni, la kilometrul 494+400, pe autostrada A1. O autoutilitara, condusa de un barbat in varsta de 54 de ani, care se deplasa pe autostrada A1 Deva – Nadlac – Calea 1 dinspre Margina spre Timișoara,…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, putin dupa miezul noptii pe Autostrada A 1 in judetul Arad. Potrivit ISU Arad, in aceasta noapte in jurul orei 00.30, un echipaj SMURD, un echipaj descarcerare si unul de stingere, 10 pompieri, au intervenit pe A1, zona iesirii spre Zadareni la un accident…

- ACCIDENT pe DN 14 B, la Mihalț: O femeie a ajuns la spital dupa ce șoferul mașinii a pierdut controlul și s-a rasturnat in afara carosabilului Un ACCIDENT rutier a avut loc marți dimineața pe DN 14 B, la Mihalț. O femeie a ajuns la spital dupa ce șoferul mașinii a pierdut controlul și s-a rasturnat…

- Accident grav ieri seara pe autostrada A1, in județul Arad. Un bulgar s-a rasturnat cu tirul și a fost ranit alaturi de un alt pasager. Ambele persoane au fost transportate la spital. Polițiștii au fost sesizați ieri in jurul orei 23.10 despre evenimentul rutier. Din primele cercetari s-a stabilit ca…

- Autostrada A1, pe raza municipiului Arad, se dovedește a fi cu ghinion in aceasta dimineața. Dupa un prim accident in zona Aeroport, de puține minute s-a produs un altul, de aceasta data in zona bifurcației Nadlac-Bricostore. Pompierii militari au intervenit cu mai multe echipaje, de stingere, descarcerare…

- ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un șofer vitezoman a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit glisiera metalica Un ACCIDENT rutier a avut loc sambata in jurul orei 20.00 pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș. Un șofer vitezoman a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit…