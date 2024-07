Șofer rănit după ce a lovit remorca unei mașini care circula din sens opus Un șofer in varsta de 66 de ani a fost ranit in aceasta dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a agațat remorca unui autoturism care circula din direcție opusa, pe șoseaua Timișoara și Albina. „Un barbat in varsta de 66 de ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Albina inspre localitatea Moșnița Noua, […] Articolul Șofer ranit dupa ce a lovit remorca unei mașini care circula din sens opus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

