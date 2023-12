Accident de circulație, marți seara, pe o strada din Petroșani (județul Hunedoara), in urma caruia o persoana a ajuns la spital. „Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit, in aceasta seara, la un accident rutier produs in municipiul Petroșani, zona Colonie, in urma caruia o persoana a fost ranita și a avut nevoie de ajutor medical. La […] Articolul Șofer ranit dupa ce a lovit cu mașina un parapet și o țeaga de gaz a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .