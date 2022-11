Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, in noaptea de vineri spre sambata, in zona fabricii de bere din Timișoara. Un șofer a pierdut controlul volanului, a lovit doua mașini parcate, iar apoi un semafor și s-a oprit intr-un stalp. Individul a plecat de la fața locului și a abandonat mașina. Scena a fost filmata de…

- Accident spectaculos pe o șosea din județul Galați. Un șofer de tir ucrainean a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un stalp, a ieșit de pe carosabil, a lovit o mașina și a intrat in curtea unui localnic.

- Accident de circulație astazi, pe o șosea din Timiș, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. „Un barbat, in varsta de 34 de ani, a condus un autoturism pe DJ 693 dinspre Orțișoara catre Barateaz, iar in localitatea Calacea, intr-o curba periculoasa la dreapta, a pierdut controlul direcției…

- Accident de circulație, luni, la intersecția strazii Gheorghe Lazar cu strada Pictor Ion Zaicu. Un motociclist in varsta de 57 de ani a fost ranit dupa ce un șofer neatent i-a taiat calea. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident de circulație, luni, pe Calea Buziașului din Timișoara, spre Moșnița Noua. Un barbat de 66 de ani a fost ranit dupa ce a urcat cu mașina pe un sens giratoriu și s-a rasturnat. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident de circulație la intersecția bulevardului Constantin Brancoveanu cu strada Rusu Șirianu din Timișoara. Un barbat de 77 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mașina pe trecerea de pietoni. Victima traversa strada regulamentar.

- O autospeciala de poliție a fost avariata de catre un autoturism al carui șofer era urmarit de oamenii legii, pentru ca a refuzat sa opreasca, iar un jandarm a fost ranit și a ajuns la spital.

- Un grav accident a avut loc duminica dimineața, pe DN 6, in Remetea Mare, la cațiva kilometri de Timișoara, dupa ce un șofer de 23 de ani a scapat mașina de sub control și a intrat intr-un TIR.