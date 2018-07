Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer este grav ranit grav dupa ce a mașina pe care o conducea a fost lovita, marți, in Alba, de trenul accelerat Budapeste-Brașov, din cauza ca nu s-a asigurat in momentul trecerii peste calea ferata. Traficul feroviar este intrerupt. (Reduceri mari la jocuri PC) Accidentul a avut loc la trecerea…

- Un accident teribil a avut loc, miercuri seara, in Arad. Masina unei tinere de 24 de a fost proiectata in scarile unei case, dupa ce nu i-a fost data prioritate. Accidentul a fost provocat de un sofer polonez care conducea un microbuz si care nu i-a acordat prioritate tinerei.

- O mașina a Poliției Rutiere din Constanța a fost lovita violent de un un șofer care nu i-a acordat prioritate. Autospeciala de Poliție avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune și se deplasa la o intervenție, trecand pe culoarea roșie a semaforului. Accidentul in care a fost implicata mașina…

- Un cetatean polonez in varsta de 55 de ani, ce conducea luni dupa-amiaza un autoturism pe DN 17, in afara comunei Paltinoasa, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar masina a intrat in coliziune frontala cu un ...

- Un accident, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, marți, pe raza localitații clujene Sandulești.”La data de 29 mai a.c., în jurul orei 17:40, pe raza DJ 107 L, în afara localitații Sandulești, a avut loc un accident de circulație produs pe fondul consumului de…

- Accident extrem de grav pe o șosea in Timiș, soldat cu patru morți și un copil grav ranit. Mașina in care se aflau a zburat de pe sosea peste un canal, a izbit o șina de cale ferata, apoi s-a rostogolit 50 de metri. Accidentul extrem de grav din Timiș s-a petrecut cu puțin timp inainte de miezul nopții…

- Fetele, unele dintre ele eleve de liceu, se intorceau de la un club si in imprejurari inca neclare s-au rasturnat cu masina in afara drumului. Inainte de tragedie, cea mai mica dintre ele a postat pe o retea de socializare o fotografie din masina pe care a scris “murim”. O fotografie postata…