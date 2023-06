Șofer rănit după ce a ajuns cu mașina pe terasa unui bar din Vrancea. Bărbatul, dus la spital Un accident mai puțin obișnuit a trimis in grija medicilor un șofer in varsta de 37 de ani, care a intrat cu autoturismul pe terasa unui local dintr-o localitate vranceana. Barbatul a suferit traumatisme la picioare, motiv pentru care a fost dus la spital. Incidentul s-a produs joi dupa-amiaza, pe strada Republicii. Cand un șofer […] The post Șofer ranit dupa ce a ajuns cu mașina pe terasa unui bar din Vrancea. Barbatul, dus la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 iunie ora 11:20, un barbat de 20 ani din Campulung Moldovenesc in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 din localitatea Prisaca Dornei, avand direcția de deplasare catre Vama, a piedut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu parapetul de protectie de tip…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, la intersecția strazilor Vanatorilor și Decebal din localitatea hunedoreaba Brad. In urma evenimnetului rutier, un motociclist a ajuns la spital. „Pompierii Secției Brad au intervenit astazi cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și un echipaj…

- Adolescent ranit de un copac. Un adolescent de 16 ani a fost ranit, luni, dupa ce un copac a cazut peste el, intr-o padure din judetul Brasov. Primele date arata ca acesta este constient. Un elicopter SMURD a fost solicitat sa intervina pentru a-l transporta la spital. Incidentul s-a produs luni, intr-o…

- Accident uluitor in județul Cluj. Un șofer a intrat cu mașina intr-un restaurant provocand distrugeri mari. Un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina in interiorul unui restaurant din Jucu de Mijloc, județul Cluj. Totul s-a intamplat in jurul orei 04.00, iar la fața locului…

- Un copil a ajuns la spital, in aceasta seara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism, pe DJ 203 H, in Buda. Minorul a fost surprins in momentul in care s-a angajat in traversarea drumului. ,,Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Ramnicu Sarat catre Vrancea,…

- Un sofer in varsta de 30 de ani a ajuns la spital dupa ce un alt participant la trafic, baut bine, a ajuns pe contrasens. „Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe strada Matasarilor din municipiul Timișoara, dinspre strada Lalelelor, iar la un moment dat a patruns pe sensul […] Articolul…

- O femeie a murit, miercuri, iar fiul ei a fost ranit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Sotul femeii, care conducea masina, a refuzat transportul la spital, scrie News.ro. Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza pe raza comunei botosanene Roma. ”O femeie a decedat, iar fiul ei a ajuns…

- Un barbat de 74 de ani din Siminicea in timp ce conducea autoturismul, intr-o curba la dreapta, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu capatul podețului unui imobil. In urma impactului pasagera de pe locul dreapta fața, soția conducatorului auto, a suferit leziuni ușoare. Conducatorul…