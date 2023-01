Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, joi dimineața, pe A6, breteaua care leaga Lugojul de autostrada. Un șofer a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina in parapetul de pe marginea șoselei. Barbatul a ramas incarcerat și a fost extras din mașina de pompieri, care l-au predat echipajului de pe elicopterul SMURD.

- Un șofer de 44 de ani din județul Vaslui a lovit cu mașina un palet cu materiale de construcții, apoi, fiind beat, a adormit la volan. Polițiștii sosiți la fața locului au oprit motorul mașinii.

- Accident de circulație, luni dupa-masa, la intersecția strazii Andrei Mocioni cu bulevardul Revoluției din 1989. Un biciclist in varsta de 51 de ani a fost ranit dupa ce a traversat strada pe trecerea de pietoni, pe bicicleta, și a fost lovit de mașina. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident de circulație, sambata dimineața, in Calea Lugojului din Timișoara. Un șofer a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul volanului și a lovit cu mașina un stalp. Deși mirosea a alcool, individul a refuzat sa sufle in etilotest, iar apoi sa-i fie prelevate probe biologice.

- Un accident rutier a avut loc pe DN 22C intre Satu Nou si Mircea Voda, ieri 01 noiembrie, in cursul serii. Oficial de la IPJ Constanta La data de 1 noiembrie a.c., in jurul orei 19.45, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 22C, intre localitatile Satu…

- Accident grav, luni seara, langa Timișoara. Un barbat, in varsta de 36 de ani, a condus un autoturism pe DN 6 dinspre Izvin catre Remetea Mare, iar la un moment dat, neadaptand viteza la condițiile de drum, a intrat in coliziune frontala cu sensul giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o…

- Accident de circulație, luni, la intersecția strazii Gheorghe Lazar cu strada Pictor Ion Zaicu. Un motociclist in varsta de 57 de ani a fost ranit dupa ce un șofer neatent i-a taiat calea. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident de circulație, luni, pe Calea Buziașului din Timișoara, spre Moșnița Noua. Un barbat de 66 de ani a fost ranit dupa ce a urcat cu mașina pe un sens giratoriu și s-a rasturnat. Polițiștii au deschis un dosar penal.