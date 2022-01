Un iesean, fost angajat ca sofer al unei firme, a fost chemat in judecata de aceasta pentru a plati reparatiile unui autocar. Aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, Constantin A. efectuase o manevra de mers inapoi fara sa se asigure, lovind autocarul din garajul societatii. Societatea a avut de platit 28.400 lei pentru reparatii, iar acum ii cere inapoi de la sofer, cu o dobanda penalizatoare de 4.130 lei pentru cei aproape 5 ani scursi de la accident. Cazul a fost analizat in prima instanta de magistratii Judecatoriei. In fata acestora, Constantin A. a afirmat ca lucrase pentru Ami Turing…