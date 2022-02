Șofer prins mort de beat la volan. Polițiștii au găsit și o armă în mașină Polițiștii timișeni au oprit in trafic in miez de noapte, astazi, la ora 2:00, un barbat care avea o alcoolemie mult peste limita. In plus, in portbagajul mașinii avea și o arma de vanatoare pentru care nu deținea permis. „Polițiștii de la Secția 10 Poliție Rurala Faget au depistat, in localitatea Tomești, din județul Timiș, […] Articolul Șofer prins mort de beat la volan. Polițiștii au gasit și o arma in mașina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

