- La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 17:00, polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida, în colaborare cu polițiștii Postului de Politie Comunal Camarașu, au depistat un barbat de 43 de ani, din localitatea Camarașu, județul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe DN 16,…

- Un autoturism in valoare de 55.000 de euro, cautat de autoritatile din Cehia, a fost depistat, marti seara, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Bors, in aceeasi zi in care a fost emisa alerta. Potrivit unui comunicat remis miercuri de ITPF Oradea, autoturismul a fost descoperit marti,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Italia pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietații. Miercuri, 09 octombrie a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat un cetatean bulgar care conducea un autoturism folosind un permis de conducere fals. In data de 10.09.2019, in jurul orei 23.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a…

- Doi moldoveni au fost prinși de polițiștii de frontiera cu buletine false, pe care voiau sa le foloseasca in Germania. Cetațenii din Republica Moldova nu le-au prezentat la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, insa aveau carțile de identitate falsificate in portofel. Polițiștii i-au controlat, și…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Turnu au depistat un barbat cautat de autoritatile italiene, in vederea executarii unei pedepse privative de libertate pentru savarsirea infractiunii de proxenetism. Ieri, in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere al Frontierei Turnu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman din județul Botoșani, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea infracțiunii de furt calificat. In data de 20 august 2019, in jurul orei 16.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Doi cetateni sirieni – o femeie de 39 de ani si fiul sau, de sapte ani – care au incercat sa intre ilegal in Romania, folosind pasapoarte germane care nu le apartineau, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Calafat. Cei doi incercau sa ajunga in Germania. Potrivit Politiei…