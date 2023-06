Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva-Nadlac desfașoara, in aceasta perioada, o acțiune de monitorizare a vitezei, pe Autostrada A1. Activitațile se desfașoara la nivel... The post A depașit viteza legala cu 115 km/h pe A1! Doljeanul a fost „premiat” de polițiști pentru indrazneala appeared…

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni.

- Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Arad au oprit, astazi, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Arad, pe DN 79, in afara localitații Șimand. Aparatul radar a inregistrat o viteza de deplasare a mașinii de 172 km/h, fiind depașita viteza legala de pe acel sector de drum cu 72…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de vijelie pentru județul Arad. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, este vizata localitatea Conop din județul Arad. Aici, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Accident mortal in aceasta dimineața, in jurul orei 09:15, pe șantierul halei de intreținere si mentenanța din Stația CFR Deva. „Politistii Postului de Poliție TF Deva au fost sesizați cu privire la faptul ca un muncitor aflat pe șantierul de la hala de intreținere si mentenanța din Stația CFR Deva…

- Pompierii din Arad și Timișoara cauta patru persoane cazute in Mureș dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat. Din primele informații se pare ca se aflau zece persoane in barca printre care și copii.

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac, au surprins, in cadrul unei acțiuni desfașurate la nivel național, un șofer care circula cu o viteza de peste doua ori mai mare fața de limita legala, intre Timișoara și Arad. Astfel, in cadrul activitaților ROADPOL, in ziua de 19 aprilie a…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrazi A1 Deva – Nadlac cu sprijinul polițiștilor Biroului de Poliție Autostrazi Sibiu, impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman Timiș și Arad și ai ISCTR Timiș au desfașurat ieri o acțiune pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, pentru creșterea gradului de siguranța…