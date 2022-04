Stiri pe aceeasi tema

Un barbat in varsta de 29 de ani din comuna prahoveana Izvoarele e cercetat dupa ce a fost prins beat la volan. A fost prins cu 1,46 mg/l alcool.

- Un sofer a fost prins de politisti circuland cu viteza de 138 kilometri pe ora intr-un cartier din municipiul Arad, cu 88 kilometri pe ora peste viteza legala admisa in acel loc, potrivit Agerpres.Barbatul are 35 de ani si este din judetul Ilfov, fiind oprit in cartierul Vlaicu. Fii la curent cu…

- Șofer din Alba prins in timp ce transporta sute de recipiente de detergent pe Autostrada A1: Produsele erau susceptibile de a fi contrafacute Șofer din Alba prins in timp ce transporta sute de recipiente de detergent pe Autostrada A1: Produsele erau susceptibile de a fi contrafacute Un barbat in varsta…

- FOTO: Șofer din Alba prins pe autostrada A1 in timp ce transporta sute de cutii cu detergent contrafacut Un șofer din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii au gasit, in autoutilitara pe care o conducea, sute de recipiente cu detergent ce ar fi fost contrafacut. A fost oprit pe autostrada A1,…

- Polițiștii Poliției Orașului Vicovu de Sus, in timp ce efectuau serviciul de supraveghere si control al traficului rutier, pe un drum neclasificat de pe raza comunei Straja, au efectuat semnalul regulamentar de oprire pentru autoturism condus de un barbat de 27 de ani, din Straja. Conducatorul auto,…

- Conducere sub influența substanțelor psihoactive La data de 20 ianuarie a.c., la ora 17:56, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe o strada din Sarmașag, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Bobota. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest,…

- Protestul este organizat de sindicatul Europol Neamț. Polițiștii reclama ca șeful Direcției Control Intern din IGPR nu a fost cercetat disciplinar dupa ce a fost prins baut la volan, nici dupa aproape doi ani de la comiterea fapte. Asta in timp ce sute de polițiști au fost sancționați pentru situații…