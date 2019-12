Șofer prins băut pe străzile din Timișoara. Sute de amenzi date celor indisciplinați în trafic Sute de șoferi care au fost prinși la sfarșitul saptamanii trecute calcand pe bec in trafic sunt buni de plata, in luna cadourilor. Polițiștii din Timiș au dat peste 200 de sancțiuni contravenționale și au reținut zeci de permise de conducere. Pe strada Mareșal Alexandru Averescu din Timișoara, polițiștii au depistat un barbat de 48 […] Articolul Șofer prins baut pe strazile din Timișoara. Sute de amenzi date celor indisciplinați in trafic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

