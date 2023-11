Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru mai multe infracțiuni pentru un barbat de 31 de ani, la Sannicolau Mare. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan beat, drogat și fara permis. Mai mult, a fugit de polițiști și a facut accident. Barbatul numai ce a fost eliberat din penitenciar.

- La primele ore ale zilei de sambata, 14 octombrie, la ora 4:30, polițiștii din Radauți, in timp ce executau activitați de patrulare și supraveghere a traficului rutier pe str. Calea Bucovinei, au efectuat semnal regulamentar de oprire prin punerea in funcțiune a semnalelor acustice și luminoase ale…

- Un barbat de 28 de ani a fost prins de politisti la volanul unei masini, in Sectorul 5 al Capitalei, desi nu detine permis de conducere pentru nicio caategorie de vehicule. SI in luna iulie a fost prins conducand o masina, iar atunci se afla in perioada de reabilitare pentru infractiunea de furt, potrivit…

- Tanarul, in varsta de 21 de ani, a fost prins, joi, de polițiști circuland fara permis pe strada Kiseleff din municipiul Drobeta Turnu Severin. Barbatul a fost reținut, informeaza News.ro.„Politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat, in trafic, un tanar, de 21 de ani, din comuna Vladaia, in timp…

- Un șofer din Timișoara a strans o colecție impresionanta de abateri „dintr-o lovitura”, cand ce a fost oprit de polițiști in miez de noapte, in weekendul trecut. „In data de 2 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pe Calea Circumvalațiunii un autovehicul condus de…

- Un șofer din Timișoara a strans o colecție impresionanta de abateri „dintr-o lovitura”, cand ce a fost oprit de polițiști in miez de noapte, in weekendul trecut. „In data de 2 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pe Calea Circumvalațiunii un autovehicul condus de…

- Un șofer in varsta de 59 de ani, care era beat și drogat, a lovit o femeie și a intrat cu mașina in cinci autoturisme care erau parcate pe strada, in Popești Leordeni, din județul Ilfov. Femeia, care avea 56 de ani, a murit, a transmis IPJ Ilfov intr-un comunicat.

- La data de 14 august 2023, in cadrul actiunilor preventive si de monitorizare a traficului rutier, politistii Biroului Rutier Bistrita au oprit pentru verificari un autoturism care circula pe strada Drumul Cetatii din municipiul Bistrita. La data de 14 august 2023, in cadrul actiunilor preventive si…