- O femeie in varsta de 63 de ani și-a pierdut viața in urma accidentului petrecut joi, in jurul orei 15.00, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, la Prisaca Dornei, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita violent de un autoturism scapat de sub control de catre conducatorul auto care circula ...

- Un accident produs cu un ATV pe un drum din comuna Udești a scos la iveala mai multe infracțiuni savarșite de cel care condusese vehiculul și care a fost grav ranit.Accidentul s-a produs marți seara, in jurul orei 21.15, in timp ce Constantin I., de 36 de ani, din localitate, conducea un vehicul de…

- Un grav accident rutier a fost provocat sambata, in judetul Arges, de o tanara care s-a urcat la volan fara permis. Un barbat a murit si alte trei persoane, printre care si un copil aflat in masina femeii, sunt ranite.

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, cu alte preocupari la volan, a pierdut controlul asupra directiei si s-a rasturnat cu masina de mai multe ori. Accidentul a avut loc luni dimineata, pe Dn21, pe directia Baraganul catre Slobozia.

- Accidentul terifiant a avut loc la Botoșani, unde un copil de doi ani și jumatate care a fost lasat in mașina parinților sa se joace, a ajuns in stare grava la spital dupa ce geamul mașinii s-a declanșat și i-a prins gatul.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Șibot: Un șofer beat a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat in șanțul de pe marginea drumului Poliția Rurala Vințu de Jos a intervenit pe raza localitații Șibot, unde un tanar a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea și a intrat in șanțul de pe…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Aiud: Un șofer beat a pierdut controlul asupra mașinii, rasturnandu-se in afara carosabilului Un accident rutier a avut loc, marti, 7 iulie la Aiud. Un șofer beat a pierdut controlul asupra mașinii, rasturnandu-se in afara carosabilului La data de 7 iulie 2020, in jurul…