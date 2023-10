Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs, miercuri, pe autostrada A1, intre Simeria și Oraștie, in județul Hunedoara, iar șoferul, care se afla singur in mașina, a reușit sa se salveze, informeaza News.ro.„Pompierii deveni au fost solicitati sa intervina pe autostrada A1, intre localitatile Simeria si Orastie, unde a…

- Politistii au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 36 de ani care a sarit in timpul mersului din autoturismul pe care il conducea, deoarece s-a defectat sistemul de franare. Incidentul a avut loc sambata in orasul Uricani din judetul Hunedoara. „La data de 19 august 2023, ora 11:00, un barbat…

- Un biciclist a murit dupa ce a fost lovit de o mașina pe un drum din localitatea Mioveni. Traficul prin zona este blocat, anunța autoritațile.Accidentul a avut loc luni seara pe DN 73E, in zona localitații Mioveni, in județul Argeș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din localitatea Joita, judetul Giurgiu, este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politistii rutieri in timp ce conducea un autoturism sub influenta canabisului, potrivit Agerpres."Politistii rutieri au depistat pe un drum din localitatea Cosoba, judetul Giurgiu,…

- Accidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, 30 spre 31 iulie, in localitatea Dobridor, judetul Dolj, dupa ce șoferul a pierdut controlul mașinii, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Dolj, citat de News.ro.In mașina se aflau cinci tineri, cu varste intre 15 și 25 de ani.Un tanar de 25…

- ACCIDENT pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un tanar de 29 de ani a ajuns la spital dupa impactul dintre o autoutilitara și mașina pe care o conducea Un ACCIDENT rutier a avut loc luni, in jurul orei 14.40, pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș. Un tanar de 29 de ani a ajuns la spital dupa impactul…

- Doi tineri din localitatea vranceana Vulturu au fost raniti dupa ce o masina a intrat intr-un indicator rutier care a cazut peste ei, scrie News.ro. Accidentul s-a produs sambata dupa-amiaza, in localitatea vranceana Vulturu. Un autoturism condus de un barbat, de 53 de ani, din comuna Vulturu, a intrat…