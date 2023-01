Șofer mort de beat, prins la volan în miez de noapte. Ce au descoperit polițiștii Polițiștii orașului Jimbolia au oprit pentru control pe Calea Marașești din oraș, in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 02:50, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani. Șoferul avea o alcoolemie uriașa, insa aceasta nu a fost singura abatere constatata de oamenii legii. „In urma testarii cu aparatul […] Articolul Șofer mort de beat, prins la volan in miez de noapte. Ce au descoperit polițiștii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit pentru control, in noaptea de sambata spre duminica, un autoturism condus pe strada Piața Libertații, de un tanar de 19 ani, din același municipiu. Testarea cu aparatul drugtest a indicat prezența substanțelor psihoactive, astfel ca tanarul…

- TUPEU!… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui cetatean din R. Moldova care, in ciuda faptului ca nu avea dreptul de a conduce autovehicule, a prezentat cu tupeu la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In Punctul…

- Poliția Suceava a transmis ca in ultima perioada, polițiștii acționeaza zilnic pe drumurile publice, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, cu preponderența pentru identificarea celor care conduc vehicule sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Astfel, doar in primele doua saptamani…

- Politistii rutieri au depistat, miercuri, un barbat care conducea un microbuz scolar aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Șoferul de 31 de ani a fost oprit de un echipaj de poliție pe o strada din municipiul Bacau. Era atat de beat incat, in fața polițiștilor, a picat alcooltestul inainte de a sufla in fiola. Barbatul avea o concetrație de peste 3 la mie alcool pur in aerul respirat. Polițiștii i-au intocmit dosar penal.

- Barbat din Alba prins la volanul unei mașini cu numere roșii expirate: Ce au mai descoperit polițiștii la control Barbat din Alba prins la volanul unei mașini cu numere roșii expirate: Ce au mai descoperit polițiștii la control La data de 26 octombrie 2022, in jurul orei 17,50, politistii rutieri, din…

- Polițiștii clujeni desfașoara constant acțiuni pentru menținerea siguranței pe drumurile publice, identificarea și luarea masurilor legale fața de acei participanți la trafic care pun in primejdie viața persoanelor, aflandu-se sub influența alcoolului sau a substanțelor intezise. In perioada 22-24 octombrie…

- Tanar din Alba Iulia, REȚINUT dupa ce a fost prins la volan fara permis. Ce au descoperit polițiștii Un tanar de 34 de ani din Alba Iulia care a condus fara permis a fost reținut de polițiști. Acesta mai era cercetat in alt dosar, pentru alcool și droguri la volan. A fost oprit in trafic, pe o strada…