Șofer "M..e PSD". Băsescu, mesaj pentru poliţişti: Mi-aş dori să deschideţi dosare penale El crede ca totusi tanarul nu a fost nici el foarte inspirat in decizia de a conduce cu astfel de numere de inmatriculare. "Toata politia, in frunte cu comisari, chestori si omniprezenti lideri sindicali, sare cu picioarele pe un tanar (ce-i drept nici el foarte inspirat) care a dobandit legal in Suedia un numar de inmatriculare. Mai politistilor, luati-i numerele buclucase, dati-i o amenda si lasati-l in plata Domnului. Ce ziceti, n-ar fi ceva mai inteligent daca ati proceda asa? Sau poate pe voi abordarile inteligente va enerveaza? Mi-as dori sa va vad actionand ferm, deschizand dosare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele cateva zeci de persoane care au protestat luni in fata sediului Brigazii Rutiere a Capitalei dupa ce politistii au retinut numerele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD, dar si permisul soferului care conducea un autoturism inmatriculat in Suedia au mers sa protesteze in fata sediului Politiei Romane,…

- Poliția Romana face precizari in cazul șoferului cu numar de inmatriculare anti-PSD. La sediul Inspectoratului General al Poliției Romane va avea loc o conferința de presa, de la ora 17:15. Razvan Ștefanescu, șoferul care a devenit celebru grație numarului de inmatriculare anti-PSD, a primit, luni…

- Politistii de la Brigada Rutiera au intocmit dosar penal pe numele barbatului, de 45 de ani, soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii…

- Politistii de la Brigada Rutiera au intocmit dosar penal pe numele barbatului, de 45 de ani, soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere…

- Poliția a lucrat mai multe zile pentru a gasi o cale sa îl penalizeze pe șoferul care a intrat în România cu o mașina ce avea placuțe de înmatriculare cu un mesaj anti-PSD. ”Astazi, în jurul orei 06.00, un echipaj de poliție al Brigazii…

- Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei anunța ca barbatul care conduce un autoturism cu numarul de inmatriculare M**E PSD are dosar penal pentru “conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulație in Romania”, fapta prev. și ped. de art. 334, alin.…

- Razboi deschis intre doi dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Romania. Mircea Badea și Andreea Esca se afla la cuțite dupa ce prezentatorul Antena 3 a facut un apel catre Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului.

- Europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, susține ca mitingul organizat de catre cei de la PSD este unul in urma caruia ar trebui sa fie urmat de o avalanșa de dosare penale, pentru ca oamenii sunt aduși cu forța. Ivan considera ca acesta este un miting organizat pentru ”cel mai corupt politician din…