- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare impreuna cu lucatori din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat ascunsi intr-un microbuz trei cetațeni din Egipt, pe care soferul, un cetațean roman, din Maramures, intentiona sa-i treaca ilegal in Ungaria. In data de 4 februarie…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare impreuna cu lucatori din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat ascunsi intr un microbuz trei cetateni din Egipt, pe care soferul, un cetatean roman, din Maramures, intentiona sa i treaca ilegal in Ungaria. Vineri, 4 februarie 2022,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci și șapte de migranți, provenind din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR care transporta diverse bunuri in Spania. In aceasta dimineața, la…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 27 de cetateni straini, provenind din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar care transporta diverse bunuri in Spania.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat opt cetateni din Kargazstan și Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, in doua mijloace de transport special amenajate pentru a transporta persoane ascunse.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea efectueaza cercetari in privinta unui barbat din Maramureș care a prezentat la controlul de frontiera un test PCR fals. In data de 22 decembrie a.c, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au…