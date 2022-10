Șofer la 9 ani: Un puști a provocat un accident într-o localitate din Dolj. Tatăl copilului s-a ales cu dosar penal Un copil de 9 ani, aflat la volanul unei mașini, a provocat un accident pe un drum din Dolj. Tatal baiatului s-a ales cu dosar penal. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Accidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 18.00, in localitatea doljeana Plenița, pe strada Pieței. Polițiștii ajunși la locul accidentului au fost uimiți cand au vazut ca la volanul autoturismului care a provocat accidentul se afla un copil de 9 ani. Șofer la 9 ani. Cum s-a produs accidentul Potrivit IPJ Dolj, miercuri, 19 octombrie, la ora 18:00, politistii Secției 7 Poliție Rurala Plenița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este cercetat de politistii doljeni dupa ce l-a lasat pe fiul sau, in varsta de noua ani, sa conduca masina pe o strada din localitatea Plenita, iar acesta a intors autoturismul si a lovit un microbuz. In urma impactului nu au fost persoane ranite. Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a…

- La data de 18 octombrie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou au intocmit dosar penal unui tanar din comuna Napradea, care ar fi condus cu permisul reținut. In fapt, tanarul de 22 de ani a fost identificat in trafic, in municipiul Zalau, la data de 15 octombrie a.c., conducand sub influența…

- Astazi, in jurul orei 9.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Mihai Viteazu din municipiul Constanta. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre 2 autoturisme, conduse de o femeie, de 32 de ani, respectiv…

- Mai mulți invitați s-au ales cu o toxiinfecție alimentara, la o nunta din Sambata de Sus, județul Brașov. 13 invitați au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar doi dintre invitați au ramas internați la spital, au transmis reprezentanții IPJ Brașov care au precizat ca au deschis un dosar penal. „La data…

- Sambata, 10 septembrie, polițiștii Biroului Rutier Zalau au intocmit un dosar penal pentru alcoolemie peste limita legala, unui barbat din comuna Agrij, depistat in zona Meseș. Conducatorul auto, un barbat de 44 de ani, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 1F, in zona…

- Poliția municipiului Suceava a primit un apel la 112, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2.30, in care era sesizata cu privire la faptul ca pe bulevardul George Enescu un șofer care staționeaza intr-un VW asculta muzica la un volum ridicat. Polițiștii din echipajul de serviciu au ajuns ...

- Luni, 25 iulie, la ora 21.35, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie din Calinești, cu privire la faptul ca soțul ei a avut un scandal cu un vecin. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe soțul acesteia, un…

- Șoferi din Alba, prinși de polițiști la volanul unor autoturisme cu numere expirate: S-au ales cu dosar penal Șoferi din Alba, prinși de polițiști la volanul unor autoturisme cu numere expirate: S-au ales cu dosar penal La data de 24 iulie 2022, in jurul orei 19.45, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala…