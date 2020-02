Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani, din Florești-comuna Nimigea, care conducea un autoturism pe direcția Bistrița-Beclean, a fost depistat de polițiștii Compartimentului Rutier Beclean, in timp ce conducea un autoturism și a fost inregistrat cu aparatul radar avand viteza de 216 km/h, pe un sector de drum cu limita…

- Un șofer din Coșlariu este cercetat penal dupa ce a pus in pericol siguranța traficului rutier. A condus cu alcoolemie de 1,02. Potrivit IPJ Alba, luni seara, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din localitatea Coslariu, in timp ce conducea un autoturism…

- Un tanar din Braila a fost prins circuland cu viteza de 170 km/ora pe DN 1, intre localitațile Sibiu și Șelimbar, o zona unde limita este de 100 km/ora. Șoferul a fost amendat și a ramas fara permis pentru 90 de zile, anunța MEDIAFAX.Poliția Sibiu a transmis, luni, ca in 60 de minute au fost…

- Un șofer din Targu-Carbunești a atins un record nedorit, in weekend. Tanarul de etnie roma a fost depistat, in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Dupa cateva ore de la aflarea veștii ca i s-a intocmit dosar penal,…

- In acest wekeend, polițiștii rutieri argeșeni au aplicat 385 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 90.000 de lei, au reținut in vederea suspendarii dreptului de circulație 35 de permise de conducere si au retras 8 certificate de inmatriculare. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier…

- Un barbat din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. A fost oprit de poliție pe DN 67C Transalpina la Sasciori. Avea alcoolemie de 1,23. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 22.50, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 58 de ani,…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, comisarul Sorin Oara, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins in ziua de Craciun de politistii din Horezu circuland cu o viteza mult peste limita legala. Potrivit unor surse din cadrul IPJ Valcea, comisarul Oara a fost depistat in localitatea…