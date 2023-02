Șofer în comă alcoolică și drogat la volan. Avea o alcoolemie de peste 4‰! Un șofer de 30 de ani a fost descoperit in trafic cu o alcoolemie enorma, de 4.02 mg/l alcool pur in aerul expirat și pozitiv la cannabis. Este una dintre cele mai mari consemnate și, cu siguranța, cea mai mare din acest an. Conducatorul auto a fost oprit in trafic de politisti, pe DN56A, in localitatea Hinova din judetul Mehedinti. „La data de 04 februarie a.c, ora 08.15, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, in trafic, pe DN56A, in localitatea Hinova, un barbat de 30 de ani, care conducea un autovehicul dupa ce ar fi consumat bauturi alcoolice. Conducatorul auto a fost testat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

