Șofer fără permis și băut la volan a lovit un pieton și a fugit de la fața locului Potrivit primelor informații, reiese faptul ca un tânar de 20 de ani din Buza, care conducea un autoturism pe raza localitații, a efectuat un viraj pentru a intra în curtea unui local, moment în care a surprins și accidentat un barbat de 51 din Buza. Imediat dupa producerea accidentului tânarul a fugit de la fața locului fiind identificat în scurt timp de polițiști. În urma verificarilor, a reieșit faptul ca tânarul nu avea permis de conducere și se afla sub influența bauturilor alcoolice, având o concentrație e 0,20 mg/l alcool în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

