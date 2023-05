Șofer fără permis, prins în timp ce conducea o mașină cu numere de înmatriculare false Un tanar in varsta de 25 de ani a fost prins in acest weekend de polițiști in timp ce conducea un automobil care avea montate placuțele de inmatriculare ale altei mașini. In plus, oamenii legii au constatat ca șoferul avea permisul de conducere suspendat. „In data de 13 mai 2023, ora 19:30, polițiștii orașului Gataia […] Articolul Șofer fara permis, prins in timp ce conducea o mașina cu numere de inmatriculare false a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

