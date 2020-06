Șofer fără permis de conducere, prins băut la volan, în Timișoara Polițiștii timișeni au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism, sub influența bauturilor alcoolice. „La data de 2 iunie a.c., in jurul orei 23:00, polițiștii Secției 3 Timișoara, au oprit pentru control, pe strada Izlaz, un autoturism, condus de un barbat, de 50 de ani, care se afla sub influența bauturilor alcoolice. In […] Articolul Șofer fara permis de conducere, prins baut la volan, in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

