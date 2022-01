Șofer drogat prins în Almașu Ieri, 2 ianuarie, in jurul orei 21:50, polițiștii au oprit in trafic, pe Drumul Național 1G, in localitatea Almașu, un conducator auto aflat sub influența substanțelor psihoactive. Este vorba de un tanar de 25 de ani, din comuna Almașu, pe care polițiștii Seviciului Rutier l-au condus la o unitate medicala unde i-au fost prelevate mostre biologice, pentru a se determina prezența substanțelor interzise in organism și tipul acestora. Polițiștii au intocmit dosar penal și continua cercetarile pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care se afla sub influența… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

