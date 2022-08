Șofer drogat prins de Poliția Reghin Polițiști rutieri din Reghin au oprit vineri, 19 august, pe strada Rodnei din localitate, un autoturism condus de un barbat in varsta de 32 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat un rezultat pozitiv pentru THC. "Barbatul a fost transportat la spital, pentru prelevarea probelor biologice. Cercetarile sunt continuate pentru … Post-ul Șofer drogat prins de Poliția Reghin... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

