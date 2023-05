Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Suceava este cercetat penal dupa ce a fost descoperit beat la volan, drogat, fara permis, iar pe bancheta avea 3 copii. Un sofer cu permisul suspendat, care circula cu un autoturism in care avea ca pasageri trei copii, este cercetat penal dupa ce a fost depistat sub influenta alcoolului…

- Un șofer, de 29 de ani, a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor din Galați. Agenții au plecat in urmarirea lui și au folosit focuri de arma pentru a-l bloca. Tanarul nu avea permis, era baut și drogat.

- Politistii rutieri din Timisoara au oprit azi-noapte pe o strada din oras o masina condusa de un sofer aflat sub influenta substanțelor psihoactive. Putin dupa miezul noptii, in jurul orei 0.30, politistii au oprit pentru control pe strada Ofcea, din Timisoara, un sofer in varsta de 29 de ani. In…

- Luni, 17 aprilie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic un autoturism care se deplasa cu viteza de 83 de km/h in interiorul localitații. Intrucat șoferul nu s-a conformat semnalului de oprire, polițiștii au pornit in urmarirea autoturismului, acesta fiind la scurt timp oprit. A…

- Incidentul s-a petrecut zilele trecute in Gorizia, pe tronsonul de autostrada A34, spre granița italo-slovena, dupa ce polițiștii italieni au oprit in trafic un microbuz in care se aflau zece romani. In urma verificarilor, s-a stabilit ca șoferul mașinii avea emis pe numele sau un mandat de arestare,…

- Un sofer care, sambata seara, a intrat pe scuarul pe care circula tramvaiul, lovind o femeie de 40 de ani si o fetita de 6 ani pe trecerea pentru pietoni, pe soseaua Nordului din Ploiesti, era drogat. Tanarul de 24 de ani a fost reținut de polițiști. „Intrucat la testarea tanarului cu aparatul DrugTest,…

- Un șofer care avea permisul de conducere suspendat a fost oprit pentru un control pe Calea Lugojului, polițiștii constatand ca acesta era și drogat. „In data de 18 martie 2023, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au oprit pentru control, pe Calea Lugojului din municipiu, un autoturism condus de un…

- CARANSEBEȘ – E cazul unui barbat de 34 de ani, prins azi noapte in jurul orei 1, pe strada Muntele Mic din municipiu, in timp ce se afla la volan! Oprit de polițiști, barbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultat fiind pozitiv pentru THC, un compus din planta de canabis. Spre surpriza polițiștilor,…