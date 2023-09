Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 septembrie 2023, in jurul orei 08:30, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe Drumul Judetean 546, in comuna Maruntei, din judetul Olt, a avut loc un eveniment rutier.La fata locului, s au deplasat politisti din cadrul Biroului Rutier Slatina.Din…

- Fiul unui consilier judetean, in varsta de 28 de ani, care a accidentat mortal doi soti, a fost plasat in arest la domiciliu, desi era drogat in momentul in care a produs accidentul. Decizia scandaloasa a fost luata de instanța din Balș deși o țara intreaga s-a scandalizat dupa tragedia produsa in 2…

- Tanarul de 28 de ani care a accidentat mortal doua persoane, soți și soție, pe podul Olt, pe 27 februarie 2023, a fost plasat in arest la domiciliu de Judecatoria Balș, iar procurorii nu au contestat decizia.

- Un sofer drogat cu marijuana a provocat un accident rutier, in noaptea de miercuri spre joi, in comuna prahoveana Baltesti. Barbatul și un pasager au fost raniți și transportați la spital.

- Sorina Stoica, noua avocata a familiei Pascu, se filmeaza pe rețelele de socializare in diferite ipostaze indraznețe, ba chiar la un moment dat canta o melodie cu dedicație pentru infractori, sugerand ca daca au cum sa fure, sa o faca cum știu. VIDEO Pe unul dintre tutoriale, avocata folosește un…

- Seful Inspectoratului de politie Judetean (IPJ) Constanta, chestorul Constantin Gluga, a declarat, luni, ca tanarul aflat drogat la volan care a omorat doi tineri si a ranit alti trei, in localitatea 2 Mai, fusese oprit in trafic de politisti cu circa trei ore inainte de producerea accidentului rutier…

- Inca un șofer care s-a urcat drogat la volan a fost aproape de a provoca o tragedie. Tanarul a pierdut controlul volanului intr-o localitate din județul Galați și s-a izbit de un utilaj de pe marginea drumului.

- Accident mortal in stațiunea 2 Mai. Un tanar de 19 ani, aflat sub influența substanțelor interzise, a lovit cu mașina doi tineri. Acesta a fugit de la locul faptei și a venit, ulterior, cu o scuza naucitoare in fața polițiștilor: a crezut ca a lovit o vaca sau o pasare. Șoferul baut din 2 Mai […] The…