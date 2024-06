Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Portului din municipiul Mangalia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,69 mg…

- La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 15.20, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N. 3, in comuna Valu lui Traian, s a produs un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca impactul s…

- La data de 24 aprilie a.c., in jurul orei 07.25, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism pe D.N. 3, in orasul Murfatlar, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost testat cu aparatul…

- La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 16.40, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe D.N. 3, in orasul Murfatlar.Potrivit IPJ Constanta, in urma testarii cu aparatul din dotare, au reiesit indicii cu privire la…

- La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 02.20, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe D.N. 39, in apropierea comunei Agigea. Potrivit IPJ Constanta, in urma testarii cu aparatul din dotare, au reiesit indicii cu…

- La data de 9 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari ndash; Sectia 2 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Potrivit IPJ Constanta, in cadrul activitatilor derulate au fost legitimate, prin aplicatia eDAC, 28…

- La data de 3 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice, cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea consumului de substante interzise. Potrivit IPJ Constanta, in cadrul activitatilor…

- La data de 30 martie a.c., in jurul de 07.45, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism, pe D.N. 39, in comuna Tuzla, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…