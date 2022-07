Şofer din Timiş prins drogat la volan, în Poiana Braşov! Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal. Totul sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și ”conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. In fapt, la data de 2 iulie 2022, in jurul orei 11.20, polițiștii au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 22 ani, din județul Timiș, care conducea un autoturism pe strada Poiana Soarelui din Stațiunea Poiana Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

