- Șoferul unui autocar care transporta 32 de pasageri s-a ales cu amenda și cu permisul suspendat timp de 4 luni, dupa o manevra interzisa și periculoasa pe Autostrada A1. Politistii s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, dupa ce in spatiul public a aparut un material video cu soferul autocarului…

- Șoferul unui autocar care transporta 32 de pasageri s-a ales cu amenda și cu permisul suspendat timp de 4 luni, dupa o manevra interzisa și periculoasa pe Autostrada A1. Politistii s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, dupa ce in spatiul public a aparut un material video cu soferul autocarului…

- Un șofer vitezoman a fost prins de polițiștii rutieri circuland cu 218 km/h, pe autostrada A1 Deva – Nadlac. „La data de 2.07.2023, polițiștii Biroului Poliție Autostrazi A1 Deva-Nadlac au oprit pe A1,in zona localitații Margina,un autoturism condus de un barbat in varsta de 32…

- Polițiștii Biroului Poliție Autostrazi A1 Deva – Nadlac au oprit pentru control pe Autostrada A1, ieri, in jurul orei 14:00, un autoturism condus de un barbat in varsta de 37 de ani din județul Caraș-Severin. Șoferul era baut bine și, in plus, nu avea permis de conducere. „In urma testarii cu aparatul…

- Șoferul unei mașini inmatriculate in județul Alba este cautat de poliție pentru ca a condus pe contrasens, pe Autostrada A1. Momentul a fost surprins in imagini de unul dintre pasagerii autoturismului care se afla in spate. Imaginile devenite virale au ajuns și in atenția polițiștilor, care anunța ca…