Șofer din Neamț vitezoman, prins la volan cu permisul suspendat Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. In fapt, polițiștii rutieri au depistat in trafic un barbat in varsta de 30 ani, din judetul Neamt, care conducea un autoturism pe DN1, pe raza localitatii Timisul de Sus, avand viteza peste limita legala admisa pe acel sector de drum. Pentru fapta savarșita, conducatorul auto a fost sancționat contravențional. Insa, cu ocazia verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, oamenii legii au constatat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

